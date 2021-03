Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 22 mars:

Un amour infini

Au cours de ce film romantique, un garçon (Alex Pettyfer) d’une famille modeste et une fille (Gabriella Wilde) de la classe bourgeoise vont vivre une grande passion. Or, s’ils veulent que leur histoire d’amour dure, ils devront apprendre à se battre envers et contre tous.

Lundi, 13h, TVA.

Mme Winterbourne

Long métrage dramatique et romantique qui voit une jeune femme, sans amoureux et enceinte, emprunter l’identité d’une regrettée passagère d’un train, morte en compagnie de son mari. Bienvenue dans une très riche belle-famille. Shirley MacLaine, Brendan Fraser et Ricki Lake font partie de la distribution.

Lundi, 14h, Prise 2.

Ça vaut le coût

Le monde de la consommation a bien changé depuis le début de la pandémie. Et ce, à plusieurs égards. Pour ce magazine animé par Marie-Soleil Michon, on a fait appel aux experts Jacques Nantel et Fabien Durif afin de dresser un bilan de la situation.

Lundi, 19h30, Télé-Québec.

99 raisons d’aimer

Le dernier tour d’horizon de la province a lieu aux côtés d’Ève-Marie Lortie qui nous entraîne à l’extérieur des quartiers les plus touristiques de Québec. Avec elle, on découvre des activités à faire et de bonnes adresses à visiter, entre autres à Sainte-Foy, à Charlesbourg, à Stoneham et à Lévis.

Lundi, 20h, Évasion.

Sectes meurtrières

On pénètre dans l’univers d’une secte qui tente de se camoufler sous le titre de centre de désintoxication, mais dont les membres peuvent aller jusqu’à tuer. La police en découvre l’existence après qu’un avocat eut été attaqué par un serpent à sonnette venimeux. Conclusion de la seconde saison.

Lundi, 20h, MOI ET CIE.

Faits divers

Dans son dernier droit, l’enquête de Constance (Isabelle Blais) avance d’un grand coup grâce à une importante perquisition. Comme le temps des criminels est compté, la soif de vengeance est bien présente. Ultime épisode de la série.

Lundi, 21h, ICI Radio-Canada Télé.

Ovnis, une affaire d’États

Optant pour une démarche sérieuse et rigoureuse, les États-Unis, la France et d’autres pays ont décidé d’étudier d’étranges mouvements remarqués dans le ciel, effectués par divers engins. Ces intrigants phénomènes ont capté l’attention de plusieurs gens et délié les cordons de la bourse, comme en témoigne ce documentaire.

Lundi, 22h, Planète+.