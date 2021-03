Jonas Johansson, un gardien heureux de changer d’air

Si certains joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) sont malheureux lorsqu’ils sont échangés, ce n’est vraisemblablement pas le cas du gardien Jonas Johansson.

Samedi dernier, le Suédois est passé des Sabres de Buffalo à l’Avalanche du Colorado.

«Ma première réaction a été d’être très excité, a affirmé Johansson dimanche, par le biais de propos rapportés par le site internet du circuit Bettman. Ce furent 24 heures intenses avec le déplacement et toute l’organisation nécessaire, mais je suis vraiment motivé, vraiment excité d’être ici et de faire partie d’une excellente équipe.»

On peut comprendre la joie de Johansson, lui qui est passé d’une formation occupant les bas-fonds du classement à un club aspirant aux grands honneurs.

L’équipe évoluant à Denver était à la recherche de profondeur à la position de gardien, puisque Pavel Francouz n’a toujours pas disputé de match cette saison en raison d’une blessure au bas du corps.

«Nous allons le regarder et prendre une décision concernant le plan que nous établirons pour lui, a indiqué l’entraîneur-chef de l’Avalanche, Jared Bednar. Selon ce que j’en sais, nos gars l’ont évalué et l’ont principalement regardé jouer dans la Ligue américaine l’an dernier. Il ne fait que progresser et il est sur le bon chemin.»

Statistiques à améliorer

Johansson a disputé 13 rencontres dans la LNH, dont six cette saison, mais il est toujours à la recherche de son premier gain. Jusqu’à maintenant, il a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,39 et un taux d’efficacité de ,888.

Le gardien de 25 ans devrait avoir la chance d’améliorer ses statistiques et de peut-être mettre la main sur une première victoire dans les prochains jours, puisque l’Avalanche dispute deux matchs en autant de soirs, lundi et mardi.

«Nous sommes impatients de le voir à l’œuvre», a déclaré Bednar, sans préciser s’il allait donner un départ à Johansson lors de ces deux duels contre les Coyotes de l’Arizona.

