Un Nord-Coréen extradé de Malaisie présenté à la justice américaine

Un Nord-Coréen, dont l’extradition par la Malaisie a provoqué la rupture des liens diplomatiques entre Pyongyang et Kuala Lumpur, a été présenté lundi pour la première fois à la justice américaine.

Mun Chol Myong, 55 ans, a comparu devant un tribunal fédéral de Washington, où six chefs d’inculpation, dont blanchiment d’argent en bande organisée, lui ont été formellement notifiés, selon un communiqué du ministère de la Justice.

Il est soupçonné d’avoir utilisé des sociétés-écrans et des comptes ouverts sous de faux noms pour importer des produits de luxe en Corée du Nord, en violation des sanctions américaines.

Selon l’acte d’accusation, il travaillait avec des complices et était lié aux services de renseignements nord-coréens. Leurs efforts se sont étalés entre 2013 et 2018 et ont porté sur des transactions évaluées à 1,5 million de dollars.

Les autorités n’ont pas indiqué quels biens il a exportés illégalement en Corée du Nord. D’autres affaires ont dans le passé révélé des exportations d’alcools, de montres et d’autres produits de luxe.

M. Mun avait été arrêté en mai 2019 en Malaisie, où il vivait depuis une dizaine d’années, et a été extradé le 17 mars vers les États-Unis.

Il s’agit de la première extradition vers les États-Unis d’un ressortissant nord-coréen, a souligné le gouvernement américain dans son communiqué.

« L’une des principales difficultés pour les services de contre-espionnage du FBI est de faire venir aux États-Unis des accusés opérant depuis l’étranger, surtout dans le cas de la Corée du Nord », a souligné un responsable de la police fédérale, Alan Kohler, disant espérer que cette extradition « soit la première d’une longue série ».

Qualifiant l’extradition de « crime impardonnable », la Corée du Nord a au contraire coupé toute relation avec la Malaisie, l’accusant d’avoir agi « avec servilité face aux pressions américaines ».

Le gouvernement malaisien a défendu l’extradition, expliquant qu’elle n’avait été effectuée qu’après épuisement de tous les recours de l’intéressé.

La Malaisie a longtemps été un des seuls pays alliés de la Corée du Nord, isolée à cause de son programme nucléaire. Leurs liens s’étaient tendus après l’assassinat en 2017 du demi-frère du dirigeant Kim Jong-Un à Kuala Lumpur.

Kim Jong Nam, un détracteur du régime, était mort après avoir reçu sur le visage un agent neurotoxique. Cet assassinat avait largement été imputé par la Corée du Sud à Pyongyang, qui a démenti.

Les relations s’étaient ensuite progressivement améliorées, la Malaisie décidant de rouvrir son ambassade à Pyongyang. Mais l’extradition de M. Mun a mis un terme à ce réchauffement.