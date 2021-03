SCHERER, Dolorès

(née Lapointe)



Le 21 mars 2021, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédée Mme Dolorès Lapointe, épouse de feu M. Roger Scherer.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Louise Faulkner), Ginette (Pierre Rocheleau), Réjean (Aline Brassard), Michel (Sylvie Vallée) et feu Sylvain (Francine Hamel), ses 13 petits-enfants, ses 13 arrière-petits-enfants, son frère Gilles (feu Florence), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu en privé. Vous pourrez toutefois la visionner via notre site web dès le jeudi 25 mars 13h30.www.salondemers.com