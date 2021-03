Alexander Ovechkin va-t-il jouer jeudi?

L’attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin est aux prises avec une blessure au bas du corps lui ayant fait manquer l’entraînement de mardi et son cas est évalué quotidiennement.

Selon NHL.com, le capitaine du club s’est soumis à des traitements. Sa participation au prochain match des siens n’est pas une certitude, mais vu que les «Caps» joueront seulement jeudi face aux Devils du New Jersey, ses probabilités d’être en action sont bonnes.

Ovechkin a inscrit 14 buts et 11 mentions d’aide pour 25 points en 27 sorties cette saison. À sa dernière partie, samedi, il a été blanchi en plus de 23 minutes de jeu dans un revers de 3 à 1 contre les Rangers de New York.