Alexandre Cloutier chargé de défendre la liberté académique

Le gouvernement Legault a confié à l’ex-ministre Alexandre Cloutier le mandat d’étudier la question de la liberté académique au Québec et de proposer des pistes de solution pour la défendre.

M. Cloutier sera secondé par Yves Gingras, professeur titulaire au Département d'histoire de l'UQAM, Chantal Pouliot, professeure titulaire au Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval et Aline Niyubahwe, professeure à l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

À cela, s’ajoutera une étudiante ou un étudiant, qui sera désigné ultérieurement.

Le groupe sera chargé de faire un état des lieux de la liberté académique au Québec. Au cours des derniers mois, plusieurs reportages ont mis en lumière des tensions entre les professeurs et certains étudiants qui souhaitent interdire l’utilisation de certains termes, dont le «mot en N».

Pour brosser ce portrait, le comité sondera la communauté universitaire et tiendra des audiences publiques, sur invitation.

M. Cloutier et son équipe proposeront ensuite des balises pour protéger la liberté académique au Québec.

Le rapport est attendu à l’hiver 2021.

