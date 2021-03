«Ce n’est pas une saison normale», affirme Dave Tippett

Comme les membres du Canadien, les Oilers d’Edmonton devront attendre patiemment leur prochain match prévu à Montréal.

Selon le calendrier, les Oilers et le Canadien devaient s’affronter trois fois cette semaine, à Montréal. Or, les trois duels ont dû être reportés après que les noms de Joel Armia et de Jesperi Kotkaniemi eurent été placés sur la liste de COVID-19.

«Ce n’est pas une saison normale, avait réagi l’entraîneur-chef des Oilers Dave Tippett, sur le site web de la Ligue nationale de hockey, à la suite d’un premier report pour le match qui devait avoir lieu lundi au Centre Bell. Il y aura des défis ici et là et il faut simplement négocier avec tout ça.»

«La dernière fois que nous étions à Montréal, nous avions perdu [Jesse] Puljujarvi pour la journée après un faux test positif et ensuite [Mikko] Koskinen n’avait pu jouer, car il avait été prendre une marche avec lui», a rappelé Tippett.

Un match à reprendre

Pour l’instant, aucune date n’a été annoncée pour la reprise de ces affrontements. Tippett ne s’en fait toutefois pas avec cette situation.

«Nous savons que nous devrons reprendre [ces matchs] à un moment donné et ça fait tout simplement partie de ce avec quoi on doit négocier cette saison, a ajouté l’entraîneur des Oilers. Il faut continuer d’aller de l’avant et regarder le prochain match. C’est pour celui-là que tu dois te préparer.»

«Je crois qu’on doit simplement faire confiance à la LNH présentement afin de suivre les protocoles et garder tout le monde en sécurité», a pour sa part émis l’attaquant des Oilers Ryan Nugent-Hopkins».