DANEAU, Fernand



De Varennes, le 17 mars 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Fernand Daneau, époux de Madame Ruth Boisclair.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois filles, Aline (Fernand Brochu), Louise (Romain Rioux) et Carole (Yvon Campeau), ses quatre petits-enfants, Geneviève (Jonathan), Éric (Chantal), Joël et Simon, son arrière-petite-fille Joannie (Derick), ses soeurs, Jeannine et Claire (Réal), beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boisclair ainsi que plusieurs parents et amis.Compte tenu des circonstances actuelles, la cérémonie aura lieu en toute intimité.Vous êtes toutefois invités à assister à la diffusion qui aura lieu mercredi le 24 mars 2021 de 15h à 15h45. Le lien sera fonctionnel 5 min avant le début de la diffusion sur le site Yves Légaré avis décès de Fernand Daneau.