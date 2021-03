BEAUSOLEIL, Claude



Claude Beausoleil de Tremblay N.-B., nous a quittés le 19 mars 2021 après deux années à jongler avec le cancer.Il était fils de feu André Beausoleil et feu Alice Lefebvre.Il partageait sa vie avec son épouse, Danielle Danis, depuis près de 30 ans.Il avait à coeur le bonheur des siens : frères et soeurs: Pierre, Michel, Johanne, Serge, Richard, Sylvain, Chantal, Martin, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces: Pierre Jr., Sophie, Valérie, Mireille, Jasmine, Charles Eric, Mélanie, Loup Daphné, Mélilot, Danthonie, Delphine, Adèle, Carl, Martine, Mathieu, Marilyn, David et Marilou; ainsi que sa grande famille de Weymouth Falls, Nouvelle-Écosse, tout particulièrement, Holly Clements et James Talbot.Outre ses parents, il repose maintenant avec son fils, Shawn (1999).Son départ marquera aussi les coeurs de ses bons amis au Québec, de ses anciens compagnons de travail (Local 144) et de ses nouveaux amis, ici en Acadie au Nouveau-Brunswick.Il n'y aura pas de service ni de rassemblement pour le moment. Sa page Facebook restera ouverte pour vos partages jusqu'à de futures réunions dans chacune des trois provinces au cours de l'été.La direction des funérailles a été confiée aux soins de la(www.mfheritage.com)DE BERESFORD, NOUVEAU-BRUNSWICK