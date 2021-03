Éliot Grondin boucle la boucle et devient champion du monde junior

Éliot Grondin a connu la perfection, mardi, à l’épreuve de snowboard cross des Championnats du monde juniors de Krasnoïarsk, en Russie. Premier des qualifications, le surfeur québécois a remporté ses quatre courses suivantes afin de finalement obtenir le titre de champion du monde junior, pour la première et dernière fois.

«Je suis vraiment content de ma journée et de remporter l’or à ma dernière année junior, c’est vraiment "cool". Je suis venu ici dans le but de revenir au Canada avec cette médaille et c’est mission accomplie», a indiqué Grondin à l’issue de la compétition.

Lors de la grande finale, le planchiste de 19 ans a devancé l'Autrichien Felix Powondra et l'Espagnol Alvaro Romero. Ce titre lui avait échappé lors de ses deux dernières présences à Cardrona (2018) et à Reiteralm (2019), où il avait terminé deuxième.

Même s’il a dominé la journée d’un bout à l’autre, sa tâche ne s’est pas avérée facile. Grondin avoue que la fatigue accumulée commençait à se faire ressentir. «Ç’a été une journée vraiment difficile. Il y avait beaucoup de "breaks" durant les rondes de finale et j’étais assez épuisé du voyagement depuis la Suisse», a-t-il expliqué, ajoutant qu’il a dû puiser dans ses réserves.

«Ce matin [mardi], c’est sûr que la fatigue était encore là, mais je suis vraiment content de la façon dont j’ai effectué la tâche. J’ai vraiment tout pris l’énergie qu’il me restait. J’y suis allé descente par descente dans les rondes finales et j’ai réussi à être premier d’un bout à l’autre. C’est une belle façon de terminer mes années juniors.»

Cette médaille d’or vient donc conclure une saison couronnée de succès pour Grondin qui a été médaillé de bronze aux Championnats du monde seniors disputés en février. Il est également monté sur le podium à deux occasions en Coupe du monde, ce qui lui a permis de terminer deuxième au classement cumulatif de la Fédération internationale de ski (FIS).

Également de cette compétition, Tristan Bell et Griffin Mason se sont respectivement classés 14e et 19e.

Les Championnats du monde juniors de surf des neiges se poursuivront jusqu’à samedi. Le Montréalais Justin Carpentier sera des épreuves alpines prévues dans les trois derniers jours de l’événement.

