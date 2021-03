Guerrier réalise un rêve de petit gars

Seul Québécois toujours en vie au March Madness, Quincy Guerrier vit un véritable rêve.

« Pour les Américains ou les Québécois, c’est le rêve de tout le monde de participer au March Madness, résume l’ailier de l’Orange de Syracuse. C’est fou ce qu’on vit. C’est quelque chose dont je vais me souvenir toute ma vie et que je vais pouvoir raconter à ma famille. »

Les deux victoires de l’Orange contre des équipes mieux classées ajoutent à la folie en considérant que plusieurs avaient des doutes sur les chances de la troupe de Jim Boeheim d’obtenir leur laissez-passer pour le tournoi de fin de saison après leur défaite crève-cœur contre Virignia en quart de finale du championnat de l’ACC.

L’Orange atteint le Sweet 16 pour la troisième fois au cours des cinq dernières années.

« Nous sommes considérés comme les négligés et ça nous procure une grosse motivation, raconte le produit de l’Académie de basketball de Thetford Mines. On laisse tout sur le terrain. On y va une partie à la fois, mais je crois qu’on peut gagner nos deux prochaines parties et atteindre le Final Four. Malgré les doutes de plusieurs, notre saison marquée de hauts et de bas et notre défaite sur le dernier jeu du match contre Virginia qui fut difficile à accepter, j’ai toujours été convaincu dans ma tête que nous allions participer au March Madness.

« Ce n’est pas un tournoi typique dans la bulle à Indianapolis, mais tout le monde est reconnaissant qu’on puisse jouer. Je suis humble d’avoir la chance d’être ici. Je reste dans ma chambre. J’ai amené ma console de jeux vidéo, je regarde des parties et je suis mes cours à distance. »

Appui du Québec

Par la magie des médias sociaux, Guerrier sent l’appui des Québécois.

« Je veux continuer de gagner pour Montréal et tout le Québec. Je suis content de tous les appuis reçus. »

Né à Montréal, mais ayant déménagé très tôt en République dominicaine, Chris Duarte, des Ducs d’Oregon, est aussi du Sweet 16.

Après des victoires de 78-62 face aux Aztecs de San Diego State, vendredi dernier, et de 75-72 face aux Mountaineers de West Virginia, dimanche, qui étaient les 5e favoris de la région Midwest, l’Orange se frottera, samedi soir, aux Cougars de Houston qui occupent le deuxième échelon.

« Ça va être notre plus gros match jusqu’à présent, a prévenu l’ailier de 6 pi 7 po et 220 livres. La défensive va jouer un rôle majeur. C’est difficile de se préparer contre notre défensive de zone en seulement une semaine, surtout la nôtre qui est vraiment différente avec beaucoup de rotation. Les équipes en dehors de notre conférence sont habituées à des défensives homme à homme. La défensive a joué un rôle très important dans nos récents succès. »

Contre West Virginia, Guerrier a connu un bon match avec 12 points, sept rebonds et cinq blocs en 35 minutes de jeu.

« Je sais que j’ai le potentiel pour faire mieux en offensive, mais je remplis le rôle qu’on me demande, a-t-il expliqué. Le but est de gagner et de poursuivre notre route. Je n’ai pas de problème avec cette situation. Je n’ai pas connu mon meilleur match à notre première rencontre, mais j’ai joué un gros match en défensive lors de la deuxième partie. Je savais que ça serait une partie très physique.

« Je ne suis pas inquiet, car je sais que je peux faire mieux sur le plan individuel, de poursuivre Guerrier. Je me concentre sur le March Madness, mais je verrai après la saison si j’embarque dans le repêchage de la NBA ou non.

« Comme tout le monde, j’ai eu des hauts et des bas, mais j’ai connu une bonne saison et je me suis amélioré. »

Témoin privilégié

Guerrier est aux premières loges pour assister au spectacle de Buddy Boeheim. Le garde qui est le fils de l’entraîneur-chef compte deux performances de plus de 30 points au March Madness.

Il est en feu de la ligne de trois points avec 13 réussites en 23 tentatives.

« Je suis content pour lui parce qu’il a connu un début de saison difficile et il a contracté le virus. Il joue le meilleur basketball de sa carrière. Ses performances ouvrent la porte pour d’autres qui obtiennent des chances de marquer. Sur le cinq partant, on est tous capables de marquer. »

Boeheim a notamment inscrit 22 points en deuxième demie dans la victoire contre West Virginia.

Ses sept paniers de trois points dans le match contre San Diego State représentent la deuxième meilleure performance dans l’histoire du programme au March Madness.

Le record est de neuf détenu par l’entraîneur adjoint Gerry McNamara qui avait grandement contribué au titre national en 2003.