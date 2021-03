Important coup de filet contre des trafiquants de drogue de synthèse à Montréal

La police de Montréal a réalisé un important coup de filet la semaine dernière, en démantelant un réseau de trafiquants de drogues de synthèse et en retirant du même coup de la rue une importante quantité de stupéfiants.

La présumée tête dirigeante de l’organisation criminelle, Bruno Desjardins, 38 ans, a été épinglée à son domicile de Laval lors de l’opération.

Il a comparu sous divers chefs d’accusation en matière de stupéfiants.

Les perquisitions menées au domicile de Desjardins et dans les véhicules de ses présumés complices ont permis la saisie de plus de 1100 comprimés d’isotonitazène, un opioïde encore plus puissant que le fentanyl qui tend à gagner à popularité sur le marché noir.

De plus, les policiers ont saisi 2,2 kg de méthamphétamine en cristaux (crystal meth), près de 7000 comprimés de méthamphétamine (speed), 8,5 litres de GHB – mieux connu sous le nom de drogue du viol – et 17 autres types de drogues et médicaments.

Deux pistolets à impulsion électrique (Taser gun) et 7000 $ en argent comptant ont également été confisqués.

Les autres suspects arrêtés dans le cadre de cette opération sont Jean-Philippe Deneault, 46 ans, Krystel Devoy Belec, 35 ans et Gabrielle Poissant, 28 ans.