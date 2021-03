La DPJ est loin d’avoir tout faux

J’ai regardé avec un grand intérêt la série d’émissions concernant la DPJ et ça m’a beaucoup soulagée. Je suis moi-même une enfant de la DPJ et j’ai beaucoup souffert de voir mes parents se déchirer sur la place publique pour obtenir ma garde alors qu’ils n’étaient pas en mesure de le faire adéquatement.

J’aurais voulu les aimer et le leur dire, mais j’ai su très vite qu’ils n’étaient pas en mesure de prendre soin de ma sœur et moi. Ce que je regrette le plus, c’est de m’être fait ballotter pendant plus- sieurs années entre ma famille d’accueil et eux, sous prétexte qu’ils avaient le droit de me réclamer pendant les périodes où ils ne consommaient pas. Mais à chaque fois c’était à recommencer.

À se demander qui est le plus important dans l’affaire : sécuriser les enfants ou répondre aux caprices des parents ?

Une ancienne de la DPJ aujourd’hui sauvée

Vous avez raison de vanter les mérites de cette série, soulignant par le fait même que malgré certaines ratées, la DPJ fait un excellent travail auprès d’une majorité de familles.