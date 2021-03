«La Preuve» : L’opération SharQc vue de l’intérieur

Le fiasco de l’opération SharQc, qui visait le démantèlement des Hells Angels avec l’arrestation de plus d’une centaine de membres en règle de cette organisation criminelle, est encore dans toutes les mémoires. La série documentaire La preuve, présentée sur Club Illico à compter du 25 mars, nous raconte comment ces criminels ont pu échapper à la justice malgré la preuve imposante présentée contre eux.

L’idée de cette série est née au moment où la réalisatrice Isabelle Ouimet a eu accès à une copie d’un disque dur qui regroupait l’ensemble de la preuve policière qui a mené à l’opération SharQc (Stratégie Hells Angels Rayon Québec).

«Ça fait longtemps que je m’intéresse au crime organisé au Québec, a-t-elle expliqué lors d’une table-ronde avec les médias, mardi. Pour passer à travers toute la preuve accumulée, ça m’a pris toutes mes soirées, mes weekends et mes congés. L’ensemble des documents imprimés représenterait l’équivalent de la hauteur de 371 Empire State Building.»

COURTOISIE PIXCOM ET CLUB ILLICO

Après la publication du Livre noir des Hells Angels, qui lui a permis de confirmer l’intérêt de son projet, la réalisatrice a approché le journaliste Félix Séguin pour travailler ensemble sur cette série.

«Il faut se souvenir qu’au départ, l’opération SharQc était la volonté policière manifeste d’anéantir toute une organisation criminelle et d’arrêter tous les Hells Angels, qui forment l’organisation criminelle la plus puissante au monde, a indiqué le journaliste. De ces arrestations ont découlé des mégas-procès, mais on va s’apercevoir que cette idée va finalement prendre l’eau.»

En 2009, 156 mandats d’arrestations avaient été émis contre 111 membres des Hells Angels et 45 de leurs collaborateurs. Six ans et demi plus tard, ils étaient tous libres.

Témoignages uniques

Le documentaire est construit comme une série policière, où l’action est prépondérante. Le témoignage de deux membres des Hells Angels, arrêtés durant l’opération, vient apporter un éclairage différent, nouveau et plutôt rare.

«Je connaissais un restaurant où un membre des Hells avait ses habitudes, a raconté Félix Séguin. Après s’être lancés dans l’idée de faire une série documentaire très fouillée, j’ai proposé à Isabelle d’aller rencontrer cette personne, de passer le message et de demander aux Hells de raconter eux-mêmes leur histoire.»

Isabelle Ouimet a réussi le tour de force de les faire parler, sans aucune condition. «C’était très difficile à les convaincre d’embarquer dans un projet comme celui-là. Mais ils n’ont posé aucune condition avant nos rencontres. Je n’ai parfois pas eu de réponse à certaines questions, mais j’ai posé toutes celles que je voulais. On a joué la carte de la transparence avec eux. Ils savaient dans quoi ils s’embarquaient en acceptant de le faire.» Elle a aussi précisé que la police n’a pas plus eu de droit de regard sur le montage final.

Le producteur Charles Lafortune a finalement insisté sur le fait que tout ce qui est présenté dans la série a été vérifié, pesé et contrôlé, notamment par des avocats.

Les six épisodes de La preuve seront disponibles en exclusivité dès le jeudi 25 mars, sur Club Illico.