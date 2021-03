Lac-Mégantic: la voie de contournement bel et bien prête en 2023?

La construction de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic accumule des retards et pourrait ne pas être finalisée avant 2025, et ce, si tout va bien.

C'est du moins l'avis de François Charbonneau, qui a œuvré pendant 43 ans comme ingénieur et qui a enseigné la gestion de projets durant de nombreuses années.

Dans un courriel envoyé à la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, dont TVA Nouvelles a obtenu copie, il tire la sonnette d'alarme quant aux retards cumulés dans ce projet. Au rythme où vont les choses, il est impossible que la voie de contournement ferroviaire soit livrée à temps pour 2023, selon lui.

Il demande aussi à la mairesse de «réveiller» quelques joueurs importants du projet.

«Se faire dire que tout est beau, tout est correct, Madame la Marquise. Je ne sais pas, mais faut pas connaître le domaine de la gestion de projet, a commenté François Charbonneau. Demandez à n'importe quel ingénieur et il va vous le dire que c'est certain qu'il a dérapé quelque part, ce projet-là.»

On se souvient que le gouvernement fédéral a promis de livrer ce projet en 2023, année de la commémoration des 10 ans de la tragédie ferroviaire qui a fait 47 victimes le 6 juillet 2013.

Selon l'échéancier établi par Transports Canada, on devrait terminer en ce moment l'étape des plans et devis. Or, le Canadien Pacifique (CP) évalue toujours l'étude de faisabilité du projet.

«Ça fait un an que cette étude de faisabilité est complétée. Pourquoi le CP met autant de temps à l'étudier? s'est questionné M. Charbonneau. Pour un projet d'une telle envergure, il faut compter au moins 12 mois pour l'étape des plans et devis, alors je ne sais pas comment ils comptent réussir à faire les plans et devis d'ingénierie détaillés et toute la construction d'un projet aussi complexe en deux ans, alors que ç'a pris plus de trois ans pour faire seulement l'étude de faisabilité.»

Surtout que le processus d'acquisition des propriétés est au point mort, du moins avec la trentaine de producteurs agroforestiers chez qui la nouvelle voie ferrée passera. Ils demandent au gouvernement fédéral de leur octroyer une servitude à vie qui leur permettra d'accéder à leurs terres.

Ils exigent aussi d'Ottawa qu'il oblige le CP à entretenir les futures infrastructures, par exemple les ponts d'étagement.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, a refusé notre demande d'entrevue.

De son côté, Transports Canada a affirmé, par courriel, attendre que le Canadien Pacifique termine la révision de l’étude de faisabilité pour planifier en conséquence les échéanciers à venir.

Le ministère a assuré que tous les scénarios seront évalués pour respecter les échéanciers annoncés. Transports Canada prévoit toujours la mise en service de la voie en 2023.

Les dates du projet actuellement prévues:

1- Processus d'acquisition de propriétés: 2019-2021

2- Plans et devis: 2020-2021

3- Construction: 2021-2023

4- Mise en service de la voie de contournement: 2023

5- Démantèlement de la voie existante: 2023-2024

Source: Transports Canada