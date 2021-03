Le «relooking» de façade des conservateurs

En politique, l’appel au « changement » est un grand classique. L’objectif est aussi toujours le même. Présenter l’aspirant du jour au pouvoir comme l’incarnation d’un « nouveau » programme, dont l’unique vertu, trop souvent, est de ne pas être celui du gouvernement sortant.

Définir la vision d’un parti selon les sondages et les clientèles visées, n’a rien de nouveau non plus. Les techniques de saucissonnage des électorats se raffinant, le phénomène de la politique « à la carte » prend nécessairement de l’ampleur.

Le vrai problème, il est là. Dans la mesure où un parti reste fidèle à ses fondements, changer quelques approches va toujours. C’est même vital et nourrissant. Pour le parti, ses militants et les citoyens.

À l’opposé, pour élargir sa « tente » par ambition électoraliste, se métamorphoser de manière à ne plus être reconnaissable par sa propre base est un jeu beaucoup plus dangereux. Demandez-le au Parti québécois.

Chaque fois qu’il a cru pouvoir prendre le pouvoir en mettant son option fondamentale de côté, il a perdu des plumes. Il l’a fait tellement souvent qu’à force de trop « changer », il a fini par alimenter son propre déclin.

« Notre parti doit changer »

Au congrès du Parti conservateur du Canada (PCC), Erin O’Toole, son nouveau chef, a promis du « changement » : « Le Canada a changé, notre parti doit changer aussi ».

Mais le changer en quoi, au juste ? Réponse courte : en formation « recentrée ». Donc, en parti moins à droite et moins pro-pétrole que sous l’ex-premier ministre Stephen Harper. Ne serait-ce qu’en apparence.

C’est ce que les Français appellent un « relooking » de façade. Car dans les faits, depuis sa fusion avec l’Alliance canadienne sous Harper, l’ancien parti de Brian Mulroney loge clairement à droite.

C’est pourquoi son aile ultra conservatrice y fait encore la pluie et le beau temps. Au congrès, une majorité de militants a d’ailleurs rejeté une résolution reconnaissant l’existence des changements climatiques.

Ce même refus – comparable à nier que la terre est ronde – donne la pleine mesure de la force de frappe de la base conservatrice pure et dure. Laquelle n’entend rien « changer », ou si peu, à son ADN harpérien.

Nier le réel

Pour les militants du Québec, dont l’appui à la résolution était de 70 %, la rebuffade était musclée. Idem pour Erin O’Toole. Face à Justin Trudeau et aux libéraux – toujours en avance dans les sondages et bientôt en quête d’un troisième mandat –, cette négation du réel sent le boulet à plein nez.

Même sa petite séduction des nationalistes au Québec est du déjà-vu sous Harper. Pour M. O’Toole, un autre os est que la relation politique de M. Trudeau avec son homologue québécois, François Legault, semble prendre du mieux.

De par sa popularité persistante, M. Legault a en effet d’excellentes chances de voir les chefs fédéraux se bousculer à son portillon, avant et durant la prochaine campagne électorale canadienne. Incluant, à nouveau, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Or, tant que les conservateurs traîneront de la patte dans les intentions de vote, Justin Trudeau, malgré le peu d’atomes crochus le liant à François Legault, l’aura plus facile dans le département Québec-Ottawa.

Mais attention. Tout peut encore basculer. Après tout, les campagnes électorales sont devenues aussi imprévisibles que la date de péremption de cette pandémie qui n’en finit plus.