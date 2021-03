Offrons la culture québécoise à nos jeunes

On parle beaucoup de la proposition des jeunes caquistes qui veulent voir l’école déterminer un canon des œuvres littéraires québécoises que devraient traverser les jeunes du primaire et du secondaire tout au long de leur parcours.

Elle répond à un constat : les jeunes Québécois sont souvent déconnectés de leur propre culture, qu’ils ont tendance à dédaigner.

Et c’est bien vrai : trop souvent, on entend que la culture québécoise ne serait pas assez intéressante pour capter l’attention des plus jeunes. On la traite comme une forme de résidu folklorique incapable de stimuler l’imagination des jeunes Québécois, surtout dans un univers mondialisé.

Classiques

Comme l’écrit sur son blogue Étienne-Alexandre Beauregard, un des leaders de la nouvelle génération intellectuelle nationaliste, « derrière cette objection se cache le préjugé pernicieux selon lequel les classiques littéraires québécois seraient forcément emmerdants au possible, alors que les œuvres étrangères seraient passionnantes et infiniment plus susceptibles de faire aimer la lecture aux jeunes. Au contraire, si ces livres sont devenus des classiques, c’est qu’ils ont touché une corde sensible de notre âme collective, et les chances sont qu’ils toucheront tout autant les élèves aujourd’hui ».

En fait, la soumission aux références américaines qui accompagne la révolution technologique risque d’aliéner pour de bon la jeune génération, poussée à vivre mentalement dans un univers qui lui est étranger, mais dans lequel elle se projette de manière délirante, lorsqu’elle s’approprie les catégories idéologiques venues du sud de la frontière.

Les jeunes caquistes rappellent que notre culture mérite d’être transmise.

Américanisation

Et pour cela, on peut et doit identifier ce qu’on pourrait appeler son noyau littéraire et intellectuel.

Par définition, on débattra d’une telle liste. Aucune liste n’est fixée dans le béton.

Mais qu’il faille replacer la culture québécoise au cœur du système d’éducation devrait aller de soi.

Si l’école québécoise ne le fait pas, qui le fera ?