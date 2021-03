Pédophilie : huit ans d’emprisonnement pour plusieurs agressions

Un homme de 44 ans, de Drummondville, dans le Centre-du-Québec, a été condamné, mardi, à huit ans d’incarcération pour avoir eu des contacts sexuels avec deux enfants de moins de 16 ans.

Stéphane St-Louis s’est livré à environ 10 reprises à des agressions sexuelles sur chacune des victimes, pendant une période de 15 mois entre 2016 et 2017.

Au palais de justice de Drummondville, en relatant les faits, la juge de la Cour du Québec, Danielle Côté, a noté les nombreuses circonstances aggravantes dans le dossier et a mentionné que le type de méfaits commis par St-Louis, «compte parmi les plus graves au Code criminel».

Rappelant les effets négatifs que ces agressions ont eus sur les victimes, la juge Côté a expliqué que celles-ci «vivent de la colère, présentent des comportements agressifs, ont de la difficulté à se faire des amis, sont incapables de se confier, présentent des problèmes d’estime de soi et ont de la difficulté à gérer leurs émotions».

Au moment des représentations sur la peine, la procureure de la Couronne, Me Magali Bernier, avait aussi spécifié devant le tribunal que les victimes présentaient des «comportements sexuels inappropriés». Ainsi, lors de cette étape judiciaire au mois de février, la Couronne demandait une peine globale d’emprisonnement de 12 ans, soit six ans pour les abus sur chacune des victimes.

Le procureur de la défense, Me François Lafrenière, avait demandé une peine totale de six ans d’emprisonnement, faisant valoir «qu’aucun geste de violence, outre celle intrinsèque aux infractions, n’avait été perpétré». Il avait aussi mentionné que son client a toujours occupé un emploi et, qu’à cet effet, il était «un actif pour la société».

La juge a tranché la question en condamnant St-Louis à huit années de prison. Celui-ci devra se soumettre à un prélèvement de substances génétiques et être inscrit au registre des délinquants sexuels à perpétuité.