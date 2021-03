Red Bull: enfin la vraie menace?

La saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1 prend son envol en fin de semaine à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, qui aura lieu dimanche au circuit de Sakhir. Aujourd’hui, nous vous proposons un bref survol des écuries Red Bull et Ferrari ainsi que des pilotes qui porteront leurs couleurs.

C’est l’éternel débat qui alimente les conversations depuis quelques années à l’aube d’une nouvelle saison de F1. Peut-on penser, voire espérer qu’une écurie et un pilote puissent mettre fin au règne de Lewis Hamilton et des Mercedes ?

Photo AFP

La question se pose encore en 2021 et la réponse semble appartenir à Max Verstappen, qui doit être considéré, une fois de plus, comme le candidat logique à la succession du vétéran britannique. Reste maintenant à savoir si le doué Néerlandais, champion du monde en devenir, devra attendre que Hamilton quitte la F1 pour atteindre son objectif ultime.

Photo AFP

Du reste, l’écurie Red Bull, dont le moteur Honda a gagné en fiabilité, pourra compter en Sergio Pérez sur une précieuse acquisition qui représentera une source de motivation supplémentaire pour Verstappen.

Photo AFP

Moteur : Honda

Débuts en F1 : 2005 en Australie

GP disputés : 303

Victoires : 64

Podiums : 183

Positions de tête : 63

Titres des constructeurs : 4

Titres des pilotes : 4

Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013)

► Classement des constructeurs

2016

2e

468 pts

2 vict.

2017

3e

368 pts

3 vict.

2018

3e

419 pts

4 vict.

2019

3e

417 pts

4 vict

2020

2e

2020

319 pts

2 vict.

► Aux essais privés à Bahreïn

Pilotes Chrono Tour Rang Max Verstappen 1 min 28,960 s 203 1er Sergio Pérez 1 min 30, 187 s 166 8

Max Verstappen

Photo courtoisie, Red Bull Racing

Pays-Bas | 23 ans

◆ Écuries en F1 : Toro Rosso (2015 à mai 2016) et Red Bull (depuis mai 2016)

◆ Débuts en GP : Australie 2015 (abandon)

◆ 1re victoire : Espagne 2016

◆ GP disputés : 119 | › Victoires : 10

◆ Podiums : 42 | › Positions de tête : 3

◆ Meilleur classement au championnat du monde : 3e en 2019 et 2020

Sergio Pérez

Photo courtoisie, Red Bull Racing

Mexique | 31 ans

◆ Écuries en F1 : Sauber (2011 et 2012), McLaren (2013), Force India (2014 à 2018), Racing Point (2019 et 2020) et Red Bull (2021)

◆ Débuts en GP : Australie 2011 (disqualifié pour aileron non conforme)

◆ 1re victoire : Sakhir 2020

◆ GP disputés : 191 | › Victoire : 1

◆ Podiums : 10 | › Position de tête : 0

◆ Meilleur classement au championnat du monde : 4e en 2020