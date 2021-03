Un touchant hommage à Jean Lapierre, cinq ans après son décès

Il y aura déjà cinq ans, le lundi 29 mars, que Jean Lapierre nous a quittés.

Pour rendre hommage à l’inoubliable communicateur et chroniqueur, et lui adresser un autre «Salut salut!», LCN diffusera, ce même soir, à 21 h, le documentaire «Jean Lapierre : homme de cœur et de paroles», qui sera ensuite rediffusé à TVA le jeudi 1er avril, à 21 h.

Ami de longue date de Jean Lapierre, Denis Lévesque mène dans cette émission d’une heure, réalisée par Marc-André Chabot et produite par Zone3, des entrevues touchantes avec une vingtaine d’anciens collègues et amis de celui qui, oeuvrant tantôt dans les médias, tantôt en politique, fut adoré de tous.

Pour la première fois, la mère de Jean Lapierre, Lucie Cormier, sa sœur, Laure Lapierre, et ses enfants, Marie-Anne et Jean-Michel, se livrent à cœur ouvert dans «Jean Lapierre : homme de cœur et de paroles».

De proches collaborateurs comme Lucien Bouchard, Gilles Duceppe, André Ouellet, Pierre Bruneau, Paul Larocque, Mario Dumont, Paul Arcand, Chantal Hébert, Paul Houde, Thérèse Parisien et Michel C. Auger partagent aussi leurs souvenirs de l’homme, retracent son parcours et relatent la terrible journée que fut pour eux le 29 mars 2016, lorsqu’ils ont appris le décès de leur compagnon à la personnalité colorée.

Passant du rire aux larmes, le documentaire est agrémenté de plusieurs images d’archives, et porté par une musique originale d’Éloi Painchaud.

Jean Lapierre : homme de cœur et de paroles, le lundi 29 mars à 21 h à LCN et le jeudi 1er avril à 21 h à TVA.