AUBIN Robert



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Robert Aubin, conjoint de Marie-Claire Boyer, le 9 mars dernier. Il était le fils de feu Roger Aubin et de feu Marguerite Sigouin.Il était le frère de feu Louise Aubin (feu Radu Bumbaru) et de Gilles Aubin (feu Sylvie Lévesque) ainsi que son amie Lut Van Acker.Il laisse aussi la fille de sa conjointe, Geneviève Mantha (Dick Richard) et leurs enfants Lou, Frédérique et Jasmine, ainsi que ses neveux: Dinu Bumbaru (Graciela), Doru Bumbaru, Stéfane Bumbaru (Nancy) et leurs enfants; ses nièces: Nathalie Aubin, Michelle Aubin, Dominique Aubin (Jacques Landry) et leurs enfants, ainsi que des amies très proches, dont Ginette Picard.Il laisse également de nombreux cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison de la pandémie, une messe de funérailles aura lieu en présence uniquement des proches ayant été rejoint à ce sujet.