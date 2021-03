LACOSTE, Jocelyne



À son domicile de Ste-Anne-de-Bellevue, le 19 mars 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Jocelyne Lacoste.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Aline (feu René), Pierre (Suzanne), Paul (Dominique) et Céline (Richard), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Par respect pour ses volontés, sa famille se rassemblera ultérieurement et dans l'intimité.