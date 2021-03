CHAMPAGNE, Jacques



Est décédé à Montréal, le 20 mars 2021, à l'âge de 87 ans, Jacques Champagne, biochimiste clinique (PhD), fils d'Antoinette Cousineau et Félix Champagne.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 59 ans Denise Martel, ses enfants Martin (Christine Veilleux), Katéri (Peter Barriga) et Isabelle (Stéphane Lemay), ses petits-enfants Jean-Nicolas Champagne (Laurence Daudelin-Larose), Alexandrine Lemay, Gabrielle Champagne (Philippe Lambert), Solveig Lemay, Maxence Lemay, Florence Champagne, Camille Champagne et Pénélope Champagne; son frère Jean-Guy, ses soeurs Lise-Andrée (Jacques de Lorimier) et Carmen (René Tremblay), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Martel: Simone (feu Éric Mercier), feu André, feu Roger (Marie Gendron), Lucien (Odette Lauzon), Agathe (feu René Chabot), de même que de nombreux neveux, nièces et amis.Homme de science, faisant preuve d'une grande humilité et d'abnégation, dévoué à sa famille, il manquera à tous. En son nom, émerveillez-vous de la nature, de l'univers qui vous entourent et, si les mots vous manquent devant les splendeurs que la vie vous offre, souvenez-vous de sa résilience face à l'aphasie, combat qu'il a mené au cours des vingt dernières années de sa vie sans rien perdre de toute sa vivacité intellectuelle.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu en toute intimité. Vous pouvez faire parvenir vos messages de condoléances àVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise des personnes aphasiqueshttps://aphasie.ca/wpaqpa/dons/