PARENT, Jean-Guy



À Bois-des-Filion, le 20 mars 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Parent, époux de feu Nicole Cadotte.Il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Yves (Christianne), Nathalie et Josée, ses 8 petits-enfants, Juliette, Rose, Riley, Jonathan, Hunter, Noah, Cynthia et Christopher, ses soeurs Madeleine (feu Jacques) et Gisèle (feu Yolande), ses beaux-frères, belles-soeurs, sa cousine bien-aimée Louise et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires sont reportés à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital Pierre-LeGardeur.Il fut confié:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934