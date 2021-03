CARRIER, Jean-Paul



Paisiblement à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 mars 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Carrier, résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, époux de Madame Aline Breton, fils de feu Adélard Carrier et de feu Marie-Rose Dallaire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie (Luc Poulin) et Martin Carrier (Mélanie Caron), ses petits-enfants, feu Antoine et Félix Poulin (Roxane Vallée), Julien (Éliane Quimper), Laurent et Rosemarie Carrier, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:86, CHEMIN DES PATRIOTES ESTSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111complexefuneraire.caCompte tenu des récents événements et des recommandations entourant les rassemblements, la famille choisira la date du service funéraire ultérieurement. L'information sera disponible sur le site web du complexe funéraire.Toute marque de sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation du CHUM. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe ou en ligne auhttps://fondationduchum.com/