LABELLE, Jean-Claude



À Laval, le 20 mars 2021, à l'âge de 93 ans est décédé M. Jean-Claude Labelle, époux de feu Mme Henriette Chalut.Il laisse dans le deuil ses enfants Christian et Marie-Josée (Ulric), ses petits-enfants Guillaume, Nicolas et Carl-Éric, ses arrière-petits-enfants Gustave, Alistair et Charlotte, sa soeur Carmen, ainsi que parents et amis.Une cérémonie aura lieu au cimetière à une date ultérieure.