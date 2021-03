CREVIER (née Sarrasin)

Jacqueline



Avec grande tristesse nous vous informons que notre chère mère est décédée le 15 mars 2021 à 97 ans et 9 mois. Elle est partie rejoindre son époux pendant 65 ans Elzéar Crevier, son fils aîné Robert, ses parents Bella St-Amour et Frédéric Sarrasin, tous ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs.Elle laisse dans la peine ceux qu'elle a profondément aimés et qui ne l'oublieront jamais, ses enfants Jean (Claudelle), Yvon (France), France (Jean-Guy), Carole (Robert), Solange (Marc); ses petits-enfants Ronald, Mathieu, Julie, Magali, Karyne, Edyth, Jean-François, Mélissa, Maxime, Olivier, Catherine, Annabelle, Pierre-Louis, Gabriel, Maxime; ses arrière-petits-enfants Kimberly, Cindy, Dany, Amy, Mégane, Emma, Molly, Théo, Margot, Romy, Victor, Philip et son arrière-arrière-petit-fils Jacob; ses nièces Ginette, Micheline, Ghislaine, ses amis Reine et Réjean Turenne, autres parents et amis.Bénévole pour la cause de l'Alzheimer, pour le Club d'Athlétisme Corsaire Chaparal pendant plus de trente ans et membre fondateur de la maison des jeunes de Boisbriand, elle est un exemple pour sa communauté.Tous se souviendront d'elle comme une femme d'exception pour sa génération, d'une grande bonté, dévouée, déterminée, d'une résilience hors du commun et débordante d'énergie, une femme inspirante!Sincères remerciements au personnel du CHSLD-L.B.Desjardins de Saint-Sauveur.La famille recevra les condoléances au418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREwww.salonsfunerairesguay.comOuverture du salon le 21 mai à 14h et le 22 mai à 10h, cérémonie à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière de Ste-Thérèse à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire soit par une offrande de messe ou un don à Les Petits Frères.