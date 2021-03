PELLETIER, Armand



À Terrebonne, le 19 mars 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Armand Pelletier.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François et Marie-Chantale (Frédéric), ses petits-enfants Tristan et Sophie; la mère de ses enfants Mme Lucille Poulin, ses frères et soeurs (conjoint(e)s), neveux et nièces, autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du cancer.PROPRIÉTAIRE PATRICK LAJEUNESSE