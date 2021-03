FERRETTI, Elsa (née Frulla)



À l'Ile Perrot, QC, le samedi 20 mars 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Elsa Frulla Ferretti.Épouse aimante de feu Osvaldo Ferretti pendant 62 ans, elle laisse dans le deuil ses enfants Rolando (Suzanne), Rossano (Lina) et Rossana (Peter), ses huit petits-enfants et onze arrière-petits enfants.La mise en crypte se fera au Mausolée des Jardins commémoratifs Rideau le vendredi 26 mars 2021 dans l'intimité.La famille aimerait remercier le CLSC Vaudreuil (CISSSMO et SAD) pour leurs soins exceptionnels.