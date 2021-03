BONANNO, René



C'est avec le coeur serré que nous annonçons le décès de René Bonanno le 14 mars 2021.Époux de Victoria Raso depuis 55 années, père de Vincent Bonanno (Julie Dupont) et Leonard Bonanno (Sammy Bonanno) et grand-père exceptionnel d'Andrea, Alyssa, Camelia, Cole, Vincent et Thomas. Il laisse aussi sa chère belle-fille Chantal Laurin.En raison de la pandémie, il n'y aura pas de services funéraires, mais une célébration de la vie aura lieu à une date ultérieure.www.jjcardinal.ca