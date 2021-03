GAGNON, Marie-Claire



À St-Jean-sur-Richelieu, le 14 mars 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Marie-Claire Gagnon, épouse en premières noces de feu M. Réal Lalonde et en secondes noces de M. Gilles Desrochers.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Jocelyne (Gérald), Daniel (Denyse), André (Lucie) et Denis, ses petits-enfants: Karine, Annie, Saolie et Naïma, ses arrière-petits-enfants: Miori, Eliot, Laurence et Sébastien, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Pour suivre les développements selon les mesures sanitaires, veuillez vous référer à l'adresse suivante:www.maison-desnoyers.com/avis-de-deces/gagnon-marie-claire/