RAYMOND, Jeannine RAYMOND, Irénée



1930 - 2021À l'hôpital de St-Jérôme, le 14 mars 2021 est décédée, à l'âge de 91 ans, Mme Jeannine Gauthier, épouse de M. Irénée Raymond, décédé également à l'hôpital de St-Jérôme le 19 mars 2021 à l'âge de 90 ans, demeurant à St-Esprit. Ils étaient les parents de feu Michel.Ils laissent dans le deuil leurs enfants Normand (Louise Trépanier) et Céline (Pierre Cournoyer), leur petit-fils Maxime Raymond-Larose (Marion Birrini), ainsi que leurs soeurs, belles-soeurs et beau-frère: Gisèle (Roger Archambault), Denise Handfield, Estelle Paquette, Lorraine et Jeannine Raymond, neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église de St-Esprit le jeudi 25 mars en toute intimité sur invitation seulement.Afin de respecter les normes sanitaires de la Santé publique: tenue d'un registre, maximum de 25 personnes, couvre-visage et distanciation sociale sont obligatoires.Direction funéraire:COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE MONTCALM450-839-3450