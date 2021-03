CORON, Raymond



De Mirabel, le vendredi 19 mars 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Raymond Coron, époux de feu Mme Fernande Clément.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Johanne), Céline (Martin) et Johanne (Roch), ses petits-enfants Véronique, Anne-Marie, François-Olivier, Charles-Alexandre, Elisabeth et Vincent-Philippe, ses arrière-petits-enfants Zack, Julia, Lara et Amélia, sa belle-soeur Margaret, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage.L'inhumation aura lieu au Cimetière Ste-Monique à une date ultérieure.www.salonsfunerairesguay.com