MASSICOTTE, Mathilde



À Beauharnois, le 18 mars 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Mathilde Massicotte, épouse de M. Claude Charette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Michel (Sylvie), Denis (Dominique) et Mario (Marie-Claude) ainsi que ses petits-enfants: Francis et Félix.Elle laisse également ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées ultérieurement dès que les règles relatives à la pandémie permettront la réception de condoléances. L'heure et la date vous seront communiquées dès que connues.Direction funéraire:BEAUHARNOIS450-225-2200