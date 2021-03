Poirier, Bernie A. (Bernard)



C'est avec grande tristesse que la famille de Bernie A. (Bernard) Poirier, annonce son décès la nuit de jeudi, 18 mars, 2021 après une brève bataille contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Mari et père aimant avec un coeur gentil, une joie de vivre extraordinaire et un sens d'humour contagieux, Bernie restera à jamais dans les mémoires de sa femme Jackie, de ses enfants Nick (Lynn), Andrew (Melanie) et Stephanie (Donnie) et de ses petits-enfants Mateo, Carter, Mila, Isla et Alice. Cher frère de Lise Poirier, beau-frère de Christine (Simon) O'Neill, oncle de Matthew, Meghan, Katie, Emma et cousin (frérot) de Robert (Elizabeth) Poirier.Né à Montréal, Québec en 1960, Bernie et Jackie ont déménagé à Georgetown, Ontario en 1983 où ils éléveraient leurs trois enfants et forgeraient de nombreuses amitiés profondes. Bernie était un homme profondément altruiste et généreux et était toujours là pour intervenir et donner un coup de main à sa famille, ses amis et ses voisins. Il a passé d'innombrables heures à appliquer ses vastes connaissances techniques et de construction pour aider ses amis et sa famille à effectuer des petits travaux et des rénovations domiciliaires. Il fut toujours le premier à sortir la souffleuse à neige à chaque tempête pour garder les allées et les trottoirs de ses voisins dégagés.Bernie évolua dans le secteur de la construction. Après avoir travaillé pour l'entreprise générale de sa mère, il a passé près de 35 ans à travailler pour EFCO, un fabricant de coffrages à béton. Professionnel accompli, Bernie cimentait des relations avec des personnes de tout le secteur et a vécu pour des projets complexes et stimulants qu'il aborderait avec enthousiasme grâce à ses compétences et son ingéniosité.Bien que le décès de Bernie soit une perte surprenante pour nous tous, il restera toujours dans les mémoires comme un mari dévoué, un père attentif et un véritable ami. Nous encourageons tous ceux qui l'ont connu à réfléchir sur les histoires et les souvenirs qu'ils ont de Bernie et à célébrer une vie remplie de rires et d'amour.Nous tenons à remercier le soutien et la compassion manifestés à Bernie et à notre famille, par les médecins et les infirmières de l'USI de l'hôpital Juravinski, l'équipe de la clinique de la SLA du centre médical de l'Université McMaster et en particulier au Dr Paul Zeni, dont l'amitié et les conseils ont énormément aidé notre famille à travers ces mois difficiles.Les visites auront lieu à la11582 TRAFALGAR ROAD, GEORGETOWN, ONle vendredi 26 mars de 18h à 20h. En raison des restrictions de Covid-19, tous ceux souhaitant se présenter au salon devront réserver à l'avance en appelant leou en visitantUn service commémoratif familial privé aura lieu dans la chapelle le samedi 27 mars 2021 à 11h. La famille et les amis sont invités à visionner une diffusion Web en direct du service commémoratif de Bernie sur le site Web de la Maison funéraire Jones à partir de 10h45.Au lieu de fleurs, la famille encourage les dons commémoratifs à la Société canadienne de la SLA à www.als.ca .