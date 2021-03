Aéroports de Montréal: fort recul du nombre de passagers et des pertes de 234 millions $ en 2020

Le nombre de passagers a chuté à 5,4 millions en 2020 à Montréal-Trudeau, en fort recul de 73,2 % comparativement à l’année précédente, en raison des impacts liés à la pandémie de COVID-19.

Aéroports de Montréal (ADM), qui a rendu publics les résultats de son exercice 2020, mercredi, a parlé d’«une année à oublier».

Pour l’exercice 2020 terminé le 31 décembre dernier, ses revenus se sont chiffrés à 282,2 millions $, comparativement à 707 millions $ en 2019. Il s’agit d’une baisse de 424,8 millions $, ou -60,1 %, attribuable à la pandémie de COVID-19.

Le manque à gagner de 234 millions $ en 2020 est une autre conséquence liée à la crise sanitaire, alors qu’on avait généré des surplus de 97,8 millions $ l’année précédente.

Les charges d’exploitation ont atteint 158,6 millions $, en recul de 78,3 millions $, ou -33,0 %, l’an dernier comparativement à l’exercice précédent.

«ADM a mis en œuvre des mesures significatives de réductions de frais d'exploitation notamment, ceux liés à la réduction des activités aéroportuaires et à la fermeture temporaire de certaines zones de l'aérogare. De plus, ADM a procédé à des baisses salariales, des réductions de son effectif de près de 30 % et s'est prévalue du programme de Subvention salariale d'urgence du Canada», a-t-on expliqué, par communiqué, ajoutant que la crise sanitaire a généré des dépenses additionnelles de 39,9 millions $.

«L'année 2020 est vraiment une année à oublier pour ADM et les résultats financiers de l'année en font foi», a commenté le président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal, Philippe Rainville.

«Bien que la relance de l'industrie aérienne se fasse attendre, les avancées réalisées au cours des dernières semaines dans la campagne de vaccination tant au Québec qu'à l'international nous rendent un peu plus optimistes quant à l'avenir, même si nous savons que nous sommes encore loin d'être au bout de nos peines», a-t-il ajouté M. Rainville.

Ce dernier a précisé qu’ADM continue de multiplier ses efforts de réduction de coûts, ce qui inclut la suspension abrupte de tous ses projets de développement, tout en se concentrant sur la poursuite de ses opérations aéroportuaires de façon sécuritaire».