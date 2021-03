Alfa Romeo: encore de la figuration?

La saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1 prend son envol en fin de semaine à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, qui aura lieu dimanche au circuit de Sakhir. Aujourd’hui, nous vous proposons un bref survol des écuries Aston Martin, McLaren, Alfa Romeo, Alpine et AlphaTauri, ainsi que des pilotes qui porteront leurs couleurs.

L’ex-écurie Sauber n’a inscrit que huit points au championnat des constructeurs l’an dernier et bon nombre d’observateurs s’attendaient à l’arrivée de deux nouveaux pilotes cette année. Il n’en est rien puisque cette organisation, qui compte sur Ferrari pour lui fournir ses moteurs, fait appel à nouveau au vétéran finlandais Kimi Räikkönen (à 41 ans le plus âgé du plateau) et à l’Italien Antonio Giovinazzi, dont la saison 2021 sera déterminante pour la suite de sa carrière en F1.

Photo AFP

Moteur : Ferrari

Débuts en F1 : 1950 en Grande-Bretagne

GP disputés : 148

Victoires : 10

Podiums : 26

Positions de tête : 12

Titre des constructeurs : 0

Titres des pilotes : 2

Giuseppe Farina (1950),

Juan Manuel Fangio (1951).

Photo AFP

► CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS

2016 | 10e | 2 PTS

2017 | 10e | 5 PTS

2018 | 8e | 48 PTS

2019 | 8e | 57 PTS

2020 | 8e | 8 PTS

Illustration Graphic News

► AUX ESSAIS PRIVÉS À BAHREÏN

Pilote Chrono Tours Rang Kimi Räikkönen 1 min 29,766 s 229 4e Antonio Giovinazzi 1 min 30,780 193 15e

Photo AFP

Antonio Giovinazzi

Italie | 27 ans

Photo AFP

Écuries en F1 : Sauber (2017), Alfa Romeo (depuis 2019)

Débuts en GP : Australie 2017 (12e)

1 re victoire : 0

GP disputés : 40 | › Victoire : 0

Podium : 0 | › Position de tête : 0

| Position de tête : Meilleur classement au Championnat du monde : 17e en 2019 et 2020

Kimi Räikkönen

Finlande | 41 ans

Photo AFP