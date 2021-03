Alithya fera l’acquisition de R3D et signera des ententes commerciales de 600 millions $

L’entreprise québécoise Alithya, spécialisée en stratégie et technologies numériques, va faire l’acquisition de la société R3D Conseil, spécialiste des solutions numériques au Québec.

La transaction, dont le montant est évalué à 76 millions $, devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de l'année financière d'Alithya se terminant le 31 mars 2022. Elle est assujettie aux conditions de clôture habituelles, dont l'approbation de la TSX.

À la suite de la clôture de la transaction, les deux actionnaires principaux de R3D Conseil, Québecor et Beneva (via sa filiale La Capitale) détiendront respectivement environ 11,9 % et 11,9 % du capital-actions d'Alithya et environ 6,7 % et 6,7 % des droits de vote rattachés aux actions émises et en circulation d'Alithya.

Alithya s'attend à ce que cette transaction «génère une croissance significative». Les revenus de R3D Conseil étaient approximativement de 63 millions $ pour les 12 derniers mois se terminant le 31 décembre 2020, a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

La transaction permettra à Alithya d’ajouter un carnet de commandes représentant 600 millions $ en revenus combinés pour une durée initiale de 10 ans en vertu d'ententes commerciales conclues avec Québecor et Beneva, pour les accompagner dans leurs projets de transformation numérique.

«De plus, cette acquisition entraînera la création de plus de 350 nouveaux emplois en transformation numérique», a également annoncé le président et chef de la direction d'Alithya, Paul Raymond.