REID, André



À St-Jérôme, le 20 mars 2021 est décédé à l'âge de 75 ans M. André Reid époux de Mme Diane Piché.Fils de feu Cécile Pilote et de feu Claude Reid, outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pascale (Dominic Barbusci) et Martin (Liette Pepin et ses enfants Tamara et Jordan). Il était Papy de Félix, Mathis et Xavier.Il laisse également dans le deuil son frère Michel (Claudette Archambeault) et de la famille Piché, il était le beau-frère d'Alain (Thérèse), Colombe (Jean-Pierre), Gilles (Francine), Pierre (Marie-Chantal) et Luc (Brigitte). Il laisse aussi ses neveux, nièces, autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille.Les rituels funéraires ont été confiés à la: