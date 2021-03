GAGNÉ, Armand



Le 17 mars 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé le père Armand Gagné, fils de feu Joseph Gagné et de feu Marie-Anne Lavoie.Le Père Armand est né à Bagotville le 28 août 1931. Il a fait sa profession religieuse solennelle le 8 septembre 1959, et il a été ordonné prêtre le 20 septembre 1959.Tout au long de sa vie religieuse, le Père Armand a toujours été très actif dans son ministère de religieux-prêtre: conseiller général à Rome; conseiller provincial au Québec; curé à la paroisse Saint-Jean-de-Matha à Montréal; responsable du SIT (Solidarité International Trinitaire) dans le monde; fondateur de la communauté des trinitaires au Guatemala et des Amis du Père Armand (Fondation pour venir en aide aux enfants malades de famille pauvres de Champérico, Guatemala.Vous pouvez faire des dons à la Fondation pour venir en aide aux enfants à: La Fondation des Amis du Père Armand Gagné (FAPAG), C.P. 944 Succ. Desjardins, Montréal, QC, H5B 1C1.Le Père Armand laisse dans le deuil son frère Serge, ses soeurs Patricia et Huguette, ainsi que son beau-frère et ses belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces, ses amis, ainsi que toute sa communauté religieuse trinitaire.MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comÉtant donné les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en présence de sa famille et de sa communauté religieuse seulement le mardi 30 mars à 14h en l'église de Saint-Basile.