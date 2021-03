Comment savoir lequel des deux j’aime vraiment?

Je m’étais séparée de mon conjoint en juillet 2019. Notre vie à deux était devenue aussi ennuyeuse qu’un jour d’automne pluvieux. Je trouvais qu’à tout juste 45 ans, je méritais encore une vie de couple palpitante au lieu d’un arrangement de vie à deux d’une aussi rare platitude.

On s’était connus mon ex et moi alors qu’on entrait au cégep et on s’était mis en ménage à notre entrée à l’université. On a eu deux enfants, et sans rouler sur l’or, on menait une vie enviable, mais sans grands rebondissements. Comme on s’entendait sur tout, ce fut simple de négocier notre entente à propos des enfants.

Vous devez penser que les conditions étaient idéales pour que ma nouvelle vie de couple me comble. Eh bien, tel n’a pas été le cas. C’est vrai que les premiers mois, c’était ça. Mais je me suis vite rendu compte que la vie à deux avec cet homme était pas mal plus laborieuse qu’avec mon ex.

On a peu de goûts en commun. On ne pratique pas les mêmes sports, et sa vie culturelle, qui est nulle, n’arrange en rien les choses pour moi qui adore fréquenter les musées et les salles de concert. En fait, ce qu’il y a de passionné et de passionnant en lui, ça se passe au lit. Vous allez me dire que c’est ce que je recherchais au départ et je veux bien vous l’accorder. Mais je n’imaginais pas que pour le reste, ce serait aussi pauvre en rebondissements.

Et pour terminer le portrait, la promiscuité obligée par la pandémie m’a fait prendre conscience que je n’avais peut-être pas fait le bon choix. Ma sœur me dit que je me suis laissé guider par la passion et je pense qu’elle a raison. Bien que je sache que mon ex serait disponible et volontaire pour qu’on reprenne ensemble selon elle, je ne me décide pas à refaire le saut en sens inverse ? Ai-je raison de douter de moi comme ça ?

Anonyme

Est-ce la peur d’avoir échoué qui vous retient d’agir ou la peur de retourner à quelque chose qui ne vous tente pas vraiment ? Quand on prend des décisions aussi graves de conséquences, on sonde son cœur jusque dans les tréfonds avant de plonger. Vous avez fait l’apprentissage d’une nouvelle vie qui ne vous va pas plus que la précédente, mais pour des raisons différentes.

Alors, pourquoi cette fois-ci ne pas prendre le temps de mettre en balance les « pour » et les « contre » de chacune des options avant de décider ? Décider ne se fait bien que lorsqu’on est certain de ce qu’on veut, et pour être certain, il faut s’interroger sincèrement et répondre tout aussi sincèrement en son âme et conscience.

Comme des humains risquent de souffrir encore une fois de votre décision finale, prenez le temps d’en mesurer les conséquences, pour agir en toute bonne foi, dans votre intérêt personnel et sans nuire à quiconque. Ce n’est pas simple mais c’est atteignable.