ARCHAMBAULT, Marie-Claire

(née Guernon)



De Blainville, le 17 mars 2021, à l'âge de 88 ans est, décédée Mme Marie-Claire Guernon, épouse de feu Marcel Archambault.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lucie, Diane et Robert (Christiane), ses huit petits-enfants, Isabelle, Caroline, Mélissa, Jean-Simon, Philippe, Lydia, Emanuelle et Ariane ainsi que ses dix arrière-petits-enfants, Maéla, Léane, Sarah-eve, Samuel, Lexie, Léa, Charles-Edward, Zachary, Elizabelle et Milan, son frère Yvon, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira dans l'intimité.Elle fut confiée au:105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934