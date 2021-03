MARION, Diane



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Mme Diane Marion, âgée de 86 ans, survenu le 19 mars 2021. Elle était l'épouse de M. Paul-Guy Poitras.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Chantal et Guylaine, ses petits-enfants : Annie, Mathieu, Vicky et Emmanuelle, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et ses nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Compte tenu des circonstances actuelles, il n'y aura pas de visites ni de cérémonie.COMPLEXE FUNÉRAIRET. SANSREGRET LTÉE514-527-4126