LOISELLE (née Éthier), Gisèle



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 17 mars 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Gisèle Éthier, épouse de feu Laurent Loiselle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Nigel) et Alain (Marie-France), ses petits-enfants Vincent et Audrey, sa soeur Fernande, son frère Robert (Lise), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie de la Covid-19, une cérémonie privée aura lieu pour un cercle restreint de personnes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.