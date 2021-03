THERIEN, Estelle



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Estelle Thérien, survenu à l'hôpital Santa Cabrini, le 20 février 2021, à l'âge de 94 ans.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Pierrette et Rita (Maurice), ses frères Yvon (Thérèse) et Gilles (Noella), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Un service religieux sera célébré ultérieurement.