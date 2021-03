Forces armées canadiennes: le grand patron souhaite rétablir la confiance

Le grand patron des Forces armées canadiennes, Wayne Eyre, souhaite rétablir la confiance en son organisation, secouée par une crise d’allégations d’inconduites sexuelles sans précédent.

«Nous devons saisir l’occasion que présente l’actuelle crise pour devenir une meilleure organisation. Nous devons rétablir la confiance là où elle a été trahie», a fait savoir le chef d’état-major par intérim Wayne Eyre dans une lettre adressée à ses troupes et rendue publique mercredi.

«Les Forces armées canadiennes (FAC) se trouvent à un point d’inflexion en ce qui concerne notre culture. Les récentes révélations d’inconduites sexuelles et les allégations à cet effet sont très troublantes; ces cas nous ont ébranlés et ils ont montré clairement tout le chemin que nous devons encore parcourir pour être les FAC que nos gens méritent, et celles auxquelles les Canadiens et les Canadiennes s’attendent», a-t-il écrit.

«En outre, les problèmes sociaux que sont le racisme et les comportements haineux continuent de se manifester dans nos rangs», a poursuivi Wayne Eyre.

Le lieutenant-général Wayne Eyre a été désigné chef d’état-major par intérim après le départ temporaire de l’amiral Art McDonald de la tête de l’armée en raison d’une enquête pour une allégation d’inconduite sexuelle, moins de deux mois après sa nomination.

L’amiral Art McDonald remplaçait l’ancien chef d’état-major Jonathan Vance, qui a quitté son poste en décembre 2020. Au début du mois de février dernier, les médias ont révélé que M. Vance faisait l’objet d’une enquête pour inconduite sexuelle.

Les douze travaux des FAC

Le chef de l’armée établit ensuite une longue liste d’actions à prendre pour changer la «culture» des FAC.

Le lieutenant-général «appuie à fond» un «examen extérieur» et indique que les recommandations de l’externe seront «épousées», «y compris en ce qui concerne une chaîne d’établissement de rapports indépendante».

Puis, il annonce la fin de l’Opération HONOUR, une initiative mise en place par l’ancien chef d’état-major Jonathan Vance dont l’objectif était de lutter contre les inconduites sexuelles. «[...] Nous en conserverons les mesures fructueuses, nous apprendrons en prenant conscience de ce qui n’a pas fonctionné, et nous élaborerons un plan délibéré pour aller de l’avant», a-t-il précisé.

Plusieurs autres mesures sont prévues pour assainir la culture au sein des FAC, notamment une amélioration des «mécanismes pour écouter et apprendre des expériences de ceux qui ont été blessés».

La lettre comporte aussi une foule d’autres annonces touchant les membres des FAC, notamment la vaccination, la gestion de la pandémie de COVID-19, l’instruction, et autres considérations portant sur l’avenir de l’institution.

«Les FAC, comme elles l’étaient avant la pandémie, ne seront plus pareilles au terme de la pandémie... trop de choses ont changé», a glissé à la fin le chef d’état-major par intérim.