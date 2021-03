«Il faut que les gars arrêtent de tuer les femmes» -Janette Bertrand

Janette Bertrand en a assez des féminicides. Trente ans après la diffusion de son épisode L’Amour qui tue, dans l’émission Avec un grand A, l’autrice se désole de voir la violence conjugale défrayer encore la chronique.

Janette Bertrand s’est toujours préoccupée des raisons qui poussaient certains hommes à être violents. Elle abordait déjà la question dans les années 1980, dans Parler pour parler, puis dans Avec un grand A, au début des années 1990.

Parce qu’elle a collaboré durant plusieurs années avec le regretté Guy Corneau, et qu’elle s’est impliquée auprès de l’organisme Hommes Québec – qui propose des groupes de parole et d’écoute autogérés –, la grande dame recevra le prix Hommage Guy Corneau, jeudi soir, en compagnie du Centre de prévention du suicide de Québec.

« Je suis toujours surprise quand on me donne un prix, a-t-elle mentionné au Journal. Après, je me suis rappelé que j’avais été la première à inviter Guy dans Parler pour parler. Et ça tombe bien parce que je suis en train d’écrire un roman sur les groupes d’hommes. »

Ce roman de fiction, qui devrait paraître en novembre, fera suite à celui qu’elle avait lancé l’automne dernier, Un viol ordinaire.

« Ça va être sur la justice réparatrice et les nouvelles façons que les hommes peuvent prendre pour changer, pour devenir des hommes justes. »

« On est des victimes »

Janette Bertrand indique être « tannée » de voir des hommes tuer des femmes. « Il y en a de plus en plus. On ne parle jamais de changer les gars. On dit plutôt qu’on va ouvrir de nouveaux centres pour femmes. Mais non, il faut que les gars cessent de tuer. Ce n’est pas de notre faute, on n’y est pour rien. On est des victimes. »

Est-ce que parler de féminicide dans les médias peut changer des choses ? « Je crois que oui. Quand j’avais fait mon épisode sur la violence conjugale, j’avais reçu plein de lettres d’hommes qui s’étaient rendu compte qu’ils étaient violents et qu’ils allaient finir par tuer leur femme. Ils s’étaient mis en groupe pour parler de ça. C’est sûr qu’il y a quelque chose à faire. »

► Janette Bertrand recevra le prix Hommage Guy Corneau, jeudi soir, à 19 h. La webdiffusion de la soirée pour Hommes Québec est gratuite en s’inscrivant à lepointdevente.com.