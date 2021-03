Importation de vaccins: Trudeau «inquiet» des restrictions de l’UE et de l’Inde

Justin Trudeau s’est dit «inquiet» des mesures prises simultanément par l’Union européenne et par l’Inde afin de limiter l’exportation de vaccins.

Il s’est toutefois dit «confiant» que l’échéancier canadien de vaccination n’en sera pas affecté.

L’Union européenne (UE) a annoncé mercredi qu’elle allait limiter l’exportation des vaccins produits chez ses États membres afin de prioriser l’effort de vaccination à l’intérieur de ses frontières.

Puis, le Serum Institute de l’Inde, qui fabrique une des deux versions du vaccin d’AstraZeneca, a déclaré sensiblement la même chose à «Reuters»: l’exportation du vaccin est suspendue pour accélérer la vaccination à domicile.

«Nous n’avons aucune indication à ce stade-ci que les deux millions de doses que nous allons recevoir du Serum Institute of India au cours des prochains mois seront touchés», a indiqué le premier ministre lors de la période de questions mercredi.

Celui-ci a assuré que son gouvernement «travaillait fort» avec les autorités de l’UE pour s’assurer que la livraison de vaccins au Canada ne soit pas affectée par ce pivot inattendu.

Rappelons qu’une très grande part des doses de vaccin contre la COVID-19 reçues au Canada sont produites en Europe.

Même son de cloche du côté de la ministre du Commerce international, Mary Ng.

«Les homologues de la ministre Ng ont assuré que ces mesures n'affecteront pas les livraisons de vaccins vers le Canada et notre gouvernement est en constante communication avec nos homologues de l'UE et de ses États membres, et ce, à tous les niveaux de gouvernement», a transmis son attachée Youmy Han.

«Nous continuerons à travailler avec l'UE et ses États membres, comme nous l'avons fait tout au long de la pandémie, pour veiller à ce que nos chaînes d'approvisionnement de fournitures médicales et de santé essentielles restent ouvertes et résilientes», a-t-elle ajouté.

Pour l’instant, Ottawa continue de viser la réception de 9,5 millions de doses d’ici la fin mars.