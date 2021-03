Jay Leno et la culture du bannissement

Non seulement nos voisins américains traversent-ils depuis un bon moment une période de forte polarisation politique, mais on a également l’impression que, dans les médias ou dans l’opinion publique, il n’y a de place que pour les extrêmes.

Vous avez sûrement remarqué que, pour chaque critique dirigée contre des partisans de Donald Trump ou des conspirationnistes de tout acabit, on a droit à une charge contre les excès de certains adeptes de la mouvance woke. À ne se concentrer que sur les extrêmes, on perd souvent l’essentiel ou, à tout le moins, les nuances.

C’est cette quête de nuance qui explique que je me sois intéressé à un échange entre l’humoriste Jay Leno et Guy Aoki, principal dirigeant du groupe d’activistes Media Action Network for Asian Americans (MANAA). Il faut replacer leurs échanges dans le contexte de la fusillade en Géorgie qui a fait huit victimes, dont six d’origine asiatique.

L’humoriste et ancien animateur du Tonight Show tenait à s’excuser pour de vieilles blagues dans lesquelles il dit avoir trop souvent entretenu ou exploité des préjugés tenaces au sujet de ses compatriotes d’origine asiatique. Rien ne l’y obligeait.

Après avoir formulé des excuses, Leno a senti le besoin de souligner que sa démarche ne devait pas être associée au concept de «cancel culture», la culture du bannissement, qu’on sert à toutes les sauces de plus en plus fréquemment. S’il y a des dérives associées à cette forme de censure du passé, Leno considère que ça ne s’applique pas à lui.

Il y a quelque chose de réconfortant dans la démarche de l’humoriste, dans sa réflexion. Non seulement croit-il avoir exagéré en récupérant à répétition les mêmes images éculées, mais il explique qu’il était déjà conscient, à l’époque, du caractère blessant de certains propos.

Trop souvent, dit-il, on croit qu’on peut s’en permettre beaucoup sous le couvert de l’humour. Trop souvent, aussi, on balaie des objections du revers de la main en croyant à tort que c’est aux autres de développer une carapace.

Je considère qu’il est sain, dans le climat actuel, qu’un artiste jadis aussi puissant et influent se permette d’intervenir ainsi sur la place publique. Il le fait sans contrainte et sans y être forcé.

Si on veut venir à bout de stéréotypes trop souvent profondément ancrés, de stéréotypes qui contribuent parfois à nourrir des propos haineux ou de la violence, il faut espérer d’autres prises de conscience de cette nature. Je rappelle que les crimes haineux dirigés contre les Américains d’origine asiatique ont connu une hausse de 150% en 2020.

Avant de catégoriser une démarche et de l’associer à l'une des positions extrêmes, il est bon d’en saisir les nuances et d’en discuter.