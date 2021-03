Kris Letang défend Dominique Ducharme

Le défenseur Kristopher Letang comprend totalement les choix de l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal Dominique Ducharme, qui s’est souvent tourné vers Phillip Danault et Paul Byron pour amorcer la période de prolongation.• À lire aussi: Le CH arrêté par la COVID-19

Tout comme son prédécesseur Claude Julien, Ducharme fait confiance à Danault, reconnu comme un excellent joueur de centre défensif capable de gagner les mises au jeu. Byron, pour sa part, est envoyé dans la mêlée pour utiliser sa vitesse. Or, la stratégie n’a pas payé cette saison, le Tricolore montrant une fiche de 0-5 lorsqu’un match s’est conclu lors de la période supplémentaire.

Selon le porte-couleurs des Penguins de Pittsburgh, il est parfois nécessaire malgré tout de répondre à la puissance offensive d’un adversaire par une stratégie plus défensive, même à 3 contre 3. Ne serait-ce que pour quelques secondes, le temps de neutraliser les gros canons adverses.

«Nous aussi, des fois, on le fait», a dit Letang lors du plus récent épisode de la baladodiffusion Lavoie-Letang. «On va utiliser deux défenseurs, et pas nécessairement les plus offensifs. Exemple: [dimanche contre les Devils du New Jersey], on a utilisé John Marino avec Brian Dumoulin. Marino est plus offensif, mais on connaît Dumoulin comme un joueur très défensif.»

«Des fois, il y a des circonstances, lorsque les autres équipes ont leurs meilleurs éléments sur la patinoire, et tu veux peut-être axer ton jeu un peu plus sur la défensive. Mais on reconnaît aussi qu’à 3 contre 3, c’est un jeu de possession de rondelle, et quand tu reprends la rondelle, tu peux toujours faire un changement rapide.»

Discipline nécessaire

L’arrière de 33 ans estime que cette capacité à s’adapter à la situation est la marque des bons entraîneurs et des bonnes équipes. Il a d’ailleurs révélé que la formation de la Pennsylvanie mettait beaucoup d’accent sur cet aspect du jeu à l'entraînement depuis qu’elle a montré une fiche de 5-9 en pareilles circonstances, en 2018-2019.

«On s’entraîne énormément. [...] Pour les gens qui regardent à la télé, c’est très excitant, mais c’est extrêmement difficile de se défendre. Il y a beaucoup trop d’espace pour être capable de se défendre contre des joueurs tels que Connor McDavid et Leon Draisaitl. On peut juste imaginer les trios de joueurs que certaines équipes sont capables de mettre sur la patinoire... Des fois, c’est injuste.»

«Pour apprendre comment te défendre à 3 contre 3, ça prend de l’entraînement. [...] Ça prend beaucoup de discipline. Dans mon livre à moi, de l’entraînement à 3 contre 3, c’est très important, parce qu’à la fin de la saison, tous les points que tu as perdus sont peut-être la différence entre faire les séries et ne pas les faire.»

Dans cet épisode, Letang a également discuté des nombreuses blessures chez les Penguins présentement et pesé le pour et le contre du format actuel du calendrier en raison de la pandémie de COVID-19. Il a également donné ses conseils pour atteindre la Ligue nationale de hockey (LNH).

